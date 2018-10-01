أغرب من الخيال.. ماذا لو تعاقد برشلونة مع مورينيو وذهب فالفيردي إلى اليونايتد؟

أصبحت أيام البرتغالي جوزيه مورينيو معدودة مع مانشستر يونايتد بعد النتائج السلبية والخسارة أمام وست هام في الدوري بثلاثية، بالإضافة إلى أزمات المدرب المتكررة مع الفرنسي بول بوجبا وهبوط مستوى اللاعبين تحت قيادته.

ويتنبأ البعض بمستقبل "مورينيو" بعد رحيله المحتمل عن تدريب مانشستر يونايتد، فأين سيكون السبشيال وان بعد التجربة الفنية السيئة مع الشياطين الحُمر؟ لن يذهب مورينيو لتدريب أي من الفرق الصغيرة، فالبرتغالي كانت مسيرته التدريبية مع الفرق الكبرى مثل؛ بنفيكا وبورتو، تشيلسي، وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

في خطوة غير متوقعة؛ تفكر إدارة برشلونة في التعاقد مع مورينيو الذي يقترب من ترك مانشستر يونايتد "الجريح" ليكون خلفًا للمدرب أرنستو فالفيردي الذي لم يُعبر عن نفسه بشكل جيد خلال الفترة التي قضاها مع البارسا في الكامب نو وذلك حسبما ذكر راديو "rac1" الكتالونية.

ويتوقع أن يكون فالفيردي، مدرب برشلونة، في حسابات إدارة مانشستر يونايتد التي وضعت زين الدين زيدان كخيار أول لها في حالة إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، لكن الفرنسي قد يسير وراء إغراءات يوفنتوس ويتولى منصب المدير التنفيذي للنادي بدلًا من ماروتا، لذلك قد يقترب فالفيردي من تدريب اليونايتد خصوصًا أن معظم الأسماء الثقيلة في عالم المستديرة متواجدة حاليًا مع أندية آخرى.

عاش مورينيو قصة عداوة شديدة مع برشلونة وقتما كان مدربًا لإنتر ميلان حيثُ تقابل الفريقين معًا خلال عام 2010 في دوري أبطال أوروبا حيثُ خرج برشلونة على يد الإنتر بعدما خسر في الذهاب بنتيجة 3-1 وفاز في الإياب بهدفف نظيف لكن ذلك لم يمنع البارسا من توديع البطولة وسط تصريحات عدائية بين مورينيو وجوارديولا.

"ماذا لو تولى مورينيو تدريب برشلونة"؟

- بالتأكيد في حالة تولي مورينيو تدريب برشلونة ستكون هناك فئة كبيرة من الجمهور الكتالوني ضده بناءًا على العداوة الكبيرة بين الطرفين منذ فترة جوارديولا مع البارسا بالإضافة لعدم اقتناع الجماهير بالبرتغالي بعد فشله الذريع طوال الفترات الماضية مع تشيلسي واليونايتد.

- سيترقب البعض رؤية تعامل مورينيو مع نجوم البارسا الكبار، فالكل على علم بخلافات البرتغالي مع النجوم في فريقه وأخيرها أزمته مع الفرنسي بول بوجبا وفي السابق مع هازارد وفابريجاس وصامويل إيتو وفي الريال دخل في صراع مع إيكر كاسياس ورونالدو، فهل سيتكرر الأمر مع بيكيه وليونيل ميسي؟!

- يعشق مورينيو إطلاق التصريحات الهجومية المثيرة ضد الفرق الأخرى المنافسة لذلك قد تحدث مشاكل كلامية بينه وبين مسؤولي ناديه السابق ريال مدريد الذي يترأسه فلورنتينو بيريز.

- "مفيش تيكي تاكا تاني".. سيغير مورينيو الطريقة التي اعتاد برشلونة اللعب بها وسيطبق أسلوب لعبه الدفاعي المعروف للجميع مع البارسا.