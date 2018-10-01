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عبر حسابه بتويتر عمرو دياب ينشر صورة تجمعه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:41 ص
عبر حسابه بتويتر عمرو دياب ينشر صورة تجمعه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ
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الفجر الفني
 

خلال زيارته له في نيويورك حيث يقضي المستشار تركي آل الشيخ رحلته العلاجية نشر الفنان الكبير عمرو دياب صورة تجمعه بمعالي المستشار. 

وقال عمرو دياب في تغريدته  "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه "
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