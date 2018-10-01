زيادة جديدة في أسعار هذه الموصلات تصدم المواطنين.. واليوم الاثنين أول أيام التطبيق

قررت شركة موصلات مصر، تفعيل منظومة الكارت الذكي مع الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر.





وأكد العميد عباس مراد المتحدث الرسمي باسم الشركة، في تصريح له: " الشركة طوال الفترة الأخيرة لم ترفع أسعار التذاكر، رغم زيادة أسعار الوقود، لذلك فإن سعر التذكرة داخل الكارت الذكي ١٢جنيها".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة موصلات مصر، بأنه من المؤكد هذا القرار قد تأخر كثيرًا، وكانت الشركة تريد رفع السعر لـ12 جنيهًا، ولكن هذا كان سيحدث مشكلة كبيرة في “الفكة” لذلك قررت وقتها بأن يستمر سعر التذكرة 10 جنيهات حتى اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر.





وقال العميد عباس، بأن سعر التذكرة خارج منظمومة الكارت الذكي، ستصل إلى 15 جنيهًا، والهدف الأساسي من رفع سعر التذكرة خارج المنظومة، هو تشجيع المواطنين أكثر على استخدام الكارت الذكي، والذي يحتوي على سعر تذكرة أقل وهى 12 جنيهًا فقط للتذكرة.