عمرو دياب يزور المستشار تركي آل الشيخ بنيويورك للاطمئنان على صحته

حرص المطرب عمرو دياب، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في نيويورك للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر عمرو دياب صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: "في زياره لحبيبي ابو ناصر للأطمئنان عليه ( يا ساحر)".