عاجل.. عمرو دياب يزور المستشار تركي آل الشيخ بنيويورك للاطمئنان على صحته



زار الفنان عمرو دياب المستشار تركي ال الشيخ وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في نيويورك للاطمئنان على صحته.





ونشر عمرو دياب عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه بمعالي المستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته له في نيويورك حيث يقضي المستشار رحلته العلاجية.



وقال عمرو دياب في تغريدته "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه"