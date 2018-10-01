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استمع.. لحن"يا هناه" للهضبة متشابه مع أغنية "أنا سحراك" لكارول سماحة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
استمع.. لحنيا هناه للهضبة متشابه مع أغنية أنا سحراك لكارول سماحة
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نور طلعت
 

لم تكد تمر ساعات قليلة علي طرح الهضبة عمرو دياب، لألبومه الغنائي الجديد"كل حياتي" والذي يتكون من 13 أغنية.

وتبين أن لحن أنترو أغنية "يا هناه" والتي تكون من ضمن أغاني الألبوم متشابه مع لحن أنترو أغنية "أنا سحراك" للفنانة كارول سماحة.

يذكر أن أغنية "يا هناه" من كلمات نادر عبد الله، ألحان محمد النادي، توزيع طارق مدكور، وأغنية "أنا سحراه" من كلمات كارول سماحة، ألحان شريف بدر، توزيع ميشال فاضل، وتم طرحها بشهر يونيو عام 2016.

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