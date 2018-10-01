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عاجل.. أمطار متوسطة تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
عاجل.. أمطار متوسطة تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء
امطار
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أيمن يحيي
 
شهدت محافظة الغربية منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على عدد من مراكز ومدن المحافظة، وتم على الفور رفع حالة الطوارىء بجميع القطاعات الحكومية التابعة للمحافظة.

وشهد مركز كفر الزيات وطنطا وبسيون، سقوط أمطار متوسطة على عدد من القرى والشوراع التابعة لتلك المدن والمراكز، وتم إبلاغ المسئولين فى تلك المناطق لاتخاذ اللازم والتعامل مع مياه الأمطار.

وعلى الفور أمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، برفع حالة الطوارىء بالمحافظة وفتح البلوعات للتخلص من تجمع مياة الأمطار، كذلك تواجد سيارات شفط المياه في الشوارع لرفع المياه أول بأول.
المزيد عن: محافظات الغربية اخبار مصر أمطار
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