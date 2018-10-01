قرار عاجل بشأن سعر الدولار.. وبداية تنفيذه صباح الاثنين

قالت وزارة المالية، إن الوزارة قررت تثبيت صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها، بداية من أول أكتوبر المقبل، ولمدة شهر، وفي نهاية الشهر، سيكون هناك قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي.

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى كون سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من السعر الحالي للدولار في البنوك والسوق المصرفي المصري بالوقت الحالي.





وهذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية بأنها ستبدأ في تثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها وذلك طيلة شهر أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يعني بأن سعر الدولار الجمركي لم يتأخر خلال الـ12 شهر الماضيين.



