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أول ظهور غنائي لكاردي بي Cardi B بعد إلقائها حذائها بوجه نيكي ميناج (فيديو)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
أول ظهور غنائي لكاردي بي Cardi B بعد إلقائها حذائها بوجه نيكي ميناج (فيديو)
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الفجر الفني
 

عادت نجمة الراب الشهيرة كاردي بي للمسرح ولأول مرة بعد حادث إلقائها الحذاء في وجه النجمة العالمية نيكي ميناج.

وأبهرت النجمة البالغة من العمر 25 عامًا عشاقها ومحبيها باستعراضاتها المميزة ضمن فعاليات "Global Citizen Festival" لعام 2018 الذى أقيم بـ "Central Park"فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن كاردي بي هاجمت نيكي ميناج وألقت حذائها على الأخيرة خلال وجودهما في أحد عروض أسبوع نيويورك للموضة.

الواقعة بدأت عندما تقابلت نيكي وكاردي بي وجها لوجه لتحدث مشادة كلامية بينهما، ليتدخل الحضور لاحتواء الموقف، لتلتقط بعد ذلك عدسات الكاميرات خروج "كاردي" من الحفل وفي رأسها إصابة واضحة.

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