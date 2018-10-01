"علاقة محرمة".. كلمة السر وراء مقتل شاب بطريقة بشعة بالفيوم

فوجئ الأهالي بنا حية عزبة المغربي بمحافظة الفيوم، بجثة شاب عشريني قد طفت على سطح مياه ترعة المحجر، مرتديًا ملابسه الكاملة، بنطال وتيشرت، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي عثرت داخل جيب البنطال على هاتف محمول، وحافظة نقود بها بطاقته الشخصية، وتبيّن وجود قطع غير مُنتظم الحواف بالجانب الأيمن من الرقبة بطول 20 سم، لتبدأ رحلة التحريات مجراها لكشف ملابسات الواقع بسرعة.





وبالفعل وبعد ساعات من انتشال جثته والتعرف عليه، تمكنت مباحث الفيوم من كشف غموض العثور على جثة عامل مذبوح وملقاة بترعة المحجر، بناحية عزبة المغربي، خلف مصنع الغزل دائرة مركز الفيوم، وكالعادة كلمة السر “علاقة غير شرعية”، حيث تبين أن الجاني قرر الانتقام منه بصحبة صديقه لوجود علاقة غير شرعية بين زوجة المتهم والمجني عليه.





وأوضحت التحريات بأن مرتكب الواقعة كلاً من “م.م” 36 سنة، منجد، و”ح.ع”، 37 سنة، حلاق، صديق الأول ويقيما في دائرة قسم أول الفيوم، وقام الثُنائي بالتعدّي على المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وزوجة الأول، واستمرت العلاقة بعد زواجها من المتهم الأول، إلى أن انتشر خبر علاقتهما بين أهالي المنطقة، مما دفعه للانتقام.



