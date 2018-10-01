ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"علاقة محرمة".. كلمة السر وراء مقتل شاب بطريقة بشعة بالفيوم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:32 ص
علاقة محرمة.. كلمة السر وراء مقتل شاب بطريقة بشعة بالفيوم
جثة - ارشيفية
طباعة
 
فوجئ الأهالي بناحية عزبة المغربي بمحافظة الفيوم، بجثة شاب عشريني قد طفت على سطح مياه ترعة المحجر، مرتديًا ملابسه الكاملة، بنطال وتيشرت، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي عثرت داخل جيب البنطال على هاتف محمول، وحافظة نقود بها بطاقته الشخصية، وتبيّن وجود قطع غير مُنتظم الحواف بالجانب الأيمن من الرقبة بطول 20 سم، لتبدأ رحلة التحريات مجراها لكشف ملابسات الواقع بسرعة.

وبالفعل وبعد ساعات من انتشال جثته والتعرف عليه، تمكنت مباحث الفيوم من كشف غموض العثور على جثة عامل مذبوح وملقاة بترعة المحجر، بناحية عزبة المغربي، خلف مصنع الغزل دائرة مركز الفيوم، وكالعادة كلمة السر “علاقة غير شرعية”، حيث تبين أن الجاني قرر الانتقام منه بصحبة صديقه لوجود علاقة غير شرعية بين زوجة المتهم والمجني عليه.

وأوضحت التحريات بأن مرتكب الواقعة كلاً من “م.م” 36 سنة، منجد، و”ح.ع”، 37 سنة، حلاق، صديق الأول ويقيما في دائرة قسم أول الفيوم، وقام الثُنائي بالتعدّي على المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وزوجة الأول، واستمرت العلاقة بعد زواجها من المتهم الأول، إلى أن انتشر خبر علاقتهما بين أهالي المنطقة، مما دفعه للانتقام.

المزيد عن: مصر علاقة محرمة حوادث الفيوم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 12:50:01 AM