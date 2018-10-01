"كاف" يوافق على تنقل اللاعبين بين مختلف بلدان شمل إفريقيا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، بشكل مبدئي على تنقل اللاعبين بين مختلف بلدان شمال إفريقيا، خلال الاجتماع الذي تم انعقاده بشرم الشيخ.

كما منح الكاف، الموافقة المبدئية على توقيع إتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، وهو ما وبادر له الاتحادين المصري والتونسي، وتوقيعهما على اتفاقية رسمية بتلك المبادرة.

وجاءت تلك القرارات من الكاف بشكل مبدئي على أن يتم مناقشتها والفصل في أمرها بشأن نهائي، خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمقرر إنعقاده نهاية نوفمبر المقبل.

واختتم الاتحاد الإفريقي، اجتماعاته بشرم الشيخ مساء اليوم بعدما اتخذ بعض القرارات الهامة بشأن تنظيم البطولات الإفريقية على مستوى الأعمار السنية، بالإضافة إلى تأجيل سحب شرف تنظيم الكاميرون لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل إلى اجتماع نوفمبر المقبل.