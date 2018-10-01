أديب: "لست مهتمًا بتعليم الملايين.. الأفضل الاهتمام بمجموعة قليلة تقود الأمة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه ليس مهتما بتعليم الملايين، ولكنه يهتم بتعليم مجموعة قليلة من البشر تعليم جيد تقود الأمة، معقبا: "أنا كعمرو ده رأيي.. حتى لو الناس تشوفه رأي شاذ".



وأضاف أنه يجب أن نتوقف عند مدرسة الضبعة بمزيد من التروي والاهتمام، لأنها ستنقلنا إلى عصر المفاعلات النووية.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن أهم ما يميز الإدارة المصرية الحالية هو تحقيق الأشياء التي تعلن عنها، مشيدًا بإنجاز مدرسة الضبعة النووية.