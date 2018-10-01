ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نورهان شعيب تنضم للجنة تحكيم "Miss Talent" بـ"Miss Egypt"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
نورهان شعيب تنضم للجنة تحكيم Miss Talent بـMiss Egypt
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

انضمت الفنانة نورهان شعيب، للجنة تحكيم مسابقة "Miss Talent" ضمن فعاليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام غدًا، الإثنين بفندق الماسة بمدينة نصر.  

حيث تعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة. 

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.


المزيد عن: نورهان شعيب نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن Miss Talent Miss Egypt
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 12:50:05 AM