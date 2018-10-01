اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن تذاكر مباراة الأهلي وسطيف

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن النادي الأهلي ألغى الدعوات الخاصة لمباراة القلعة الحمراء ووفاق سطيف الجزائري، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية بيراميدز: "المفترض أن تتعامل مع الأهلي والزمالك برؤية أخرى وكنت أتمنى أن يكون الحوار من اللجنة الأوليمبية أفضل من ذلك".

وأضاف: "مرتضى منصور قدم التماس لاتحاد الكرة وموجه للاتحاد الأفريقي على قرار إيقافه والذي يجب تقديمه خلال 72 ساعة".

وتابع :"منصور أوصل رسالة للكاف بالتزامه بقراراته من أجل تخفيفه أو إلغاؤه".

واختتم سويلم تصريحاته قائلاً: "الأهلي ألغى الدعوات الخاصة لحضور المباريات ويجب على الجمهور شراء تذاكر مباراة الفريق أمام وفاق سطيف عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وذلك منعا لما حدث في مباراة حوريا الغيني".