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محمد سراج ينضم للجنة تحكيم "Miss Talent" في "Miss Egypt"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
محمد سراج ينضم للجنة تحكيم Miss Talent في Miss Egypt
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الفجر الفني
 
انضم المطرب والملحن محمد سراج، للجنة تحكيم مسابقة "Miss Talent" ضمن فاعليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام غداً، الإثنين بفندق الماسة بمدينة نصر.  

حيث تعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة. 


 جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.
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