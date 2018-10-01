أستاذ هندسة بترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز له مردود جيد على الصناعة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز سيكون له مردود جيد على الصناعة، موضحًا أن هناك خطة عريضة وضعتها القيادة السياسية أنه بمجرد تحقيق الإكتفاء الذاتي يتم توجيه الفائض للصناعات الملحقة والتى تُدير دخل إضافي للدولة المصرية.



وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن صناعة البتروكيماويات وصناعة الغاز المسال وصناعة الأسمدة لها أسواق عالمية يمكن التصدير لها.



وشدد، على أن القيمة الاقتصادية للصناعات الملحقة أعلى من بيع الغاز كقيمة أولية بيع مباشر.

