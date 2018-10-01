محلل سياسي إماراتي: "محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض"



وأشار "بالهول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن قناة الجزيرة، والروس تناقلوا الخبر على الرغم من عدم صحته، مؤكدا أن الوضع بمطار دبي طبيعي للغاية.



وأضاف أن ادعاءات الحوثيين أصبحت إسطوانة مشروخة، و"بنضحك عليها"، متابعا: "الشيخ محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض".



وتابع أنهم سعداء بتخلص مصر من الإخوان ولن ينسون وصية الشيخ زايد بمصر.



وصف ضرار بالهول، المحلل السياسي الإماراتي، إدعاءات الحوثيين بشأن استهدافهم مطار دبي بطائرة مسيرة بـ "المسخرة، والمهزلة".