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محلل سياسي إماراتي: "محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:05 ص
محلل سياسي إماراتي: محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض
ضرار بالهول
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هدى عبدالرازق
 
وصف ضرار بالهول، المحلل السياسي الإماراتي، إدعاءات الحوثيين بشأن استهدافهم مطار دبي بطائرة مسيرة بـ "المسخرة، والمهزلة".

وأشار "بالهول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن قناة الجزيرة، والروس تناقلوا الخبر على الرغم من عدم صحته، مؤكدا أن الوضع بمطار دبي طبيعي للغاية.

وأضاف أن ادعاءات الحوثيين أصبحت إسطوانة مشروخة، و"بنضحك عليها"، متابعا: "الشيخ محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض".

وتابع أنهم سعداء بتخلص مصر من الإخوان ولن ينسون وصية الشيخ زايد بمصر.
المزيد عن: مصر محمد بن زايد ضرار بالهول توك شو الإخوان
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