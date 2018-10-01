زي النهاردة بتاريخ 1-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 1-10-2018





أحـــــــــــداث





1791 - الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة.





1891 - افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا.





1898 - إمبراطور روسيا نيقولا الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية.





1917 - تولي الإمام الأكبر محمد أبو الفضل الجيزاوي مشيخة الجامع الأزهر.





1927 - توقيع معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وفارس.





1932 - أحمد بلافريج يؤسس مدرسة محمد جسوس.





1936 - الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية.





1940 - القوات الألمانية تغرق السفينة «أمبريس أوف بريتن» التي كانت تنقل أطفالًا بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية.





1946 - محكمة نورنبيرغ تصدر أحكام بالإعدام على 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.





1948- لجنة التحقيق في النشاطات المعادية للولايات المتحدة تتهم الممثل تشارلي تشابلن بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.





1949 - تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعين شو إن لاي على رأس الحكومة.





1958 - انضمام تونس والمغرب إلى جامعة الدول العربية.





1958 - حل اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية وتحويل أصولها والعاملين فيها إلى ناسا.





1960 - حصلت نيجيريا على استقلالها عن الاحتلال البريطاني.





1963 - تم تاسيس جمهورية نيجيريا.





1965 - نفذ الكولونيل أنتونج والكولونيل لطيف وستة جنرالات من كبار قادة الجيش الإندونيسي محاولة انقلاب فاشلة ضد حكم الرئيس الإندونيسي في ذلك الوقت أحمد سوكارنو.





1969 - طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني.





1970 - تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.





1971 - افتتاح منتجع والت ديزني العالمي بالقرب من أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة.





1971 - أول أشعة مقطعية للمخ باستخدام الأشعة المقطعية، تمت في مستشفى أتكنسون في ويمبلدون، لندن.





1977 - صدور إعلان أمريكي / سوفيتي يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويطالب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.





1982 - انتخاب هلموت كول مستشارًا لألمانيا الاتحادية.





1982 - سوني تصدر أول مشغل أقراص مضغوطة (CD) للمستهلك طراز (CDP-101).





1985 - سلاح الطيران الإسرائيلي يقصف مدينة حمام الشط التونسية بهدف ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وأدى ذلك إلى سقوط 68 قتيلًا.





1988 - انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسًا للاتحاد السوفيتي.





1991 - مدينة لينينغراد تستعيد اسمها السابق سانت بطرسبرغ.





1991 - انقلاب في هايتي يطيح بالرئيس المنتخب قبل تسعة أشهر جان برتران أريستيد.





1991 - الأمم المتحدة تعقد مؤتمراً لقضايا المسنين وتعلن ان عام 2001م عاماً لهم.





2010 - الرئيس الإكوادوري رفاييل كوريا يعلن عن فشل الانقلاب الذي تعرض له بعد قيام وحدات موالية له من الجيش بإقتحام المستشفى الذي كان يحتجز فيه وتخليصه من قبضة المتمردين.





2010 - الشبكة الإخبارية الإمريكية "سي إن إن" تنهي خدمات مقدم البرامج الشهير ريك سانشيز بعد انتقاده اليهود.





2013 - الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة وبعد عدم الموافقة على الموازنة في مجلس النواب، تقرر وقف كل خدماتها غير الضرورية، وتُعتَبر هذه الحادثة الأولى منذ 17 سنة.





2015 - إعصار خواكين يُعيثُ خرابًا في جُزر الباهاماس وسواحل جنوب شرق الولايات المُتحدة مُتسببًا في عدَّة فيضانات ومقتل حوالي 40 شخصًا





2015 - انهيالٌ في قرية إيلكامبري دوس شرق مدينة غواتيمالا يودي بِحياة 107 أشخاص على الأقل.





2017 - مقتل 58 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 515 في حادثة إطلاق نار في لاس فيغاس في الولايات المتحدة.





2017 - حكومة إقليم كتالونيا تجري استفتاء استقلال وانفصال الإقليم وسط رفض الحكومة المركزية الإسبانية ووقوع اشتباكات بين الشرطة ومُتظاهرين مؤيدين للاستقلال تسفر عن إصابة 844 شخصًا بجروح متفاوتة.





مــــــــواليـــــــــد





208 - ألكسندر سيفيروس، إمبراطور روماني.





1207 - الملك هنري الثالث، ملك إنجلترا.





1507 - ياكوبو باروتسي دا فينيولا، معماري إيطالي.





1685 - شارل السادس، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1754 - الإمبراطور بافل الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





1800 - لارس ليفي لايستاديوس، قس لوثري وعالم في علم النبات سويدي.





1912 - محمد الكحلاوي، مغني مصري.





1915 - جيروم برونر، عالم أمريكي في علم النفس.





1920 - والتر ماثو، ممثل أمريكي.





1924 - جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002 .





1925 - أمين الهنيدي، ممثل مصري.





1930 - ريتشارد هاريس، ممثل أيرلندي.





1935 - جولي آندروز، ممثلة بريطانية.





1940 - رؤوف مصطفى، ممثل مصري.





1942 - هند أبي اللمع، ممثلة لبنانية.





1958 - أندريه غييم، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010.





1964 - كرستوفر تيتوس، ممثل أمريكي.





1966 - جورج ويا، سياسي ولاعب كرة قدم ليبيري.





1967 - حسام الدين التائب، إعلامي ليبي.





1968 - سليم وردة، سياسي واقتصادي لبناني.





1970 - سعد الصغير، مغني وممثل مصري.





1972 - ليلى حاتمي، ممثلة إيرانية.





1972 - بهاء سلطان، مغني مصري.





1976 - ديانا حداد، مغنية لبنانية.





1978 - ميرنا المهندس، ممثلة مصرية.





1981 - وعد البحري، مغنية سورية.





1981 - جوليو بابتيستا، لاعب كرة قدم برازيلي.





1982 - أحمد العيدان، لاعب كرة قدم كويتي.





1983 - ميركو فوتشينيتش، لاعب كرة قدم من الجبل الأسود.





1985 - ماجد محمد، لاعب كرة قدم قطري.





1986 - ريكاردو فاز تي، لاعب كرة قدم برتغالي.





1990 - هازل كايا، ممثلة تركية.





1996 - ميلاني ستوك، لاعبة كرة مضرب نرويجية.





وفيـــــــــــات





686 - الإمبراطور الياباني تيمو.





717 - سليمان بن عبد الملك، خليفة أموي.





1040 - آلان الثالث، دوق بريتاني.





1404 - بونيفاس التاسع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1499 - مارسيليو فيسينو، فيلسوف إيطالي.





1901 - عبد الرحمن خان، أمير أفغانستان.





1957 - عبد الخالق ريندا، سياسي وموظف حكومي تركي.





1959 - إنريكو دي نيكولا، صحفي ومحامي وسياسي إيطالي، وأول رئيس جمهورية إيطالي.





1992 - بترا كيلي، ناشطة سياسية ألمانية.





2012 - إريك هوبسباوم، مؤرخ بريطاني.





2013 - أرنولد أولا بيرنز، محام أمريكي.





2013 - توم كلانسي، مؤلف أميركي.





2017 - رؤوف مصطفى، ممثل مصري.





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــات





اليوم العالمي للمسنين.





العيد الوطني في جمهورية الصين الشعبية.





عيد الاستقلال في قبرص.





عيد الاستقلال في نيجيريا.





عيد الاستقلال في توفالو.





عيد الطفولة في سنغافورة.



