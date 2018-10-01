الطالع الفلكى الإثنين 1/10/2018..إنتِصَار التّفَاؤل!

**القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثامنة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى التاسعة و48 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبْرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





*اليوم 21 تُوت قبطى، 1 تشرين أوّل رُومى، 21 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتو مأفّلين كده ليه؟ (إحنا مأفّلين؟) -حاجة غريبة ، مأفّلين البيت أوى كده ليه؟(نجلاء فتحى من فيلم حبّ أحلى من حبّ-1975)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*تِسْريتُو، شهر التفاؤل

تِسْرِيتُو بالبَابلية القديمة أو تِسْريتُوم، تِشْرِى قديم/أول وتِشْرِى حرَاىْ/الثانى تعنى بالعربية شَرَعَ أو بَدَأ، وبالبابلية والسّريانية تعنى حرث الأرض قبل مجيئ الشتاء، كانت السّنة البابلية القديمة شمسيّة ، واحدة مدنيّة رَسميّة تبدأ فى شهر تشرى قديم حيث يكون الفلاح قد باع محصول الصيف وسدّد ديونه وأعدّ نفسه بالبذور والمؤونة لفترة الشتاء، والقصد أن يبدأ مواطن بابل فى حماية ماوفّره لنفسه طوال فترة الصّيف من كدّه وعمله ، هذا مايقوم به المواطن الرّومانى أيضاً فالإستعداد للشتاء القادم قد تمّ بالفعل عبر صوامع الغلال المُمتلئة لكنّ هناك نشاطٌ آخر وجب البدء به وهو وضع اليد على مقابض السّيوف لحماية ما تَمّ توفيره من مَؤونة، أمّا السّنة الدينيّة فتبدأ فى شهر نيسان أبريل مع بداية عودة تمّوز للحياة بعد موته طيلة الشتاء أو بمعنى آخر مع بداية ولادة برج الحَمَل مع الإعتدال الرّبيعى الجديد.





*أكتوبر 1973 ، شهر الكرامة العربيّة على الطّريقة المصريّة

بنتجرام/بنتاجون من كلمة بِنْ وتعنى قلم وفى اللاتينيّة تعنى خمسة حيث القلم نمسكه بخمسة أصابع ، أوكتوجرام- أوكتو- أوكتوبُوس من كلمة أوكتو وتعنى فى اللاتينيّة ثمانية فأوكتوبوس أو الأخطبوط له ثمانية أرجل، تمّ تسمية شهر أكتوبر إشتقاقاً من كلمة أوكتو اللاتينيّة والتى تعنى ثمانية لأنّ الشهر هو الثّامن فى السّنة الرّومانيّة قبل إضافة شهرىّ يناير وفبراير، لكن الواقع أنّ أكتوبر هو الشهر الثامن فعلاً على الفَرَضِيّة البابليّة والفرعونيّة التنجيميّة أن نهاية السّنة التنجيميّة آخر برج الحوت يكون بنهاية فبراير الشهر رقم 12 و بداية برج الحَمَل يكون فى شهر مارس وهو أول الشهور الرّومانيّة وأول الدورة الجديدة للأبراج من جديد، وعليه فشهر أكتوبر هو شهر 8 وليس شهر 10 ، يحمل شهر أكتوبر ذكرى غالية على قلب كل مصرى وعربى ففيه إنتصرت مصرعلى العدوّ واستردت الأرض الغالية،لا تبخل بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال البَوَاسِل الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء الطّاهرة فهم لم يبخلو بدمائهم علينا لنتمتّع بما نحن عليه الآن من أمان.





والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج وإتصالاتها خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل على مواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(9 أكتوبر) ولادة الهلال الجديد فى الخامسة و47 دقيقة فى برج الميزان ، بصمة الجمال والأناقة ونظرة التفاؤل للحياة ، إسترداد إتزانك العاطفى والمالى بتسوية ديونك وستوية مشاكلك العاطفية هى بصمة الهلال على الشهر القمرى الجديد.





(10 اكتوبر) عطارد يدخل برج العقرب فى الثانية و40 دقيقة فجراً، إستعمال عقلك فى منافسة شريفة فى التجارة أو الرياضة البدنية مُعضّد والدفاع عن مكتسباتك بمهارة كلامية وبصورة لطيفة ،طفرة للمُمتهنين للمهن الكلامية كالتدريس والمُحاماة لكن الحذر واجب من إندلاع مُشاكسات كلامية مع الزوجة أو الأقارب بسبب كلمة تافهة لالزوم لها.





(23 اكتوبر) الشمس تنتقل لبرج العقرب فى الواحدة و 22 دقيقة ظهراً ، تجديد حياتك الزوجية بشكل عسل سنوى مرة فى العام وطاقة العقرب برمزها لإنتقال سائل من جسد لآخر تساند أداء واجباتك الزوجية تحت سطح البحر وخلف الأبواب المغلقة.





(24 اكتوبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى السادسة و48 دقيقة مساءً فى برج الثّور، وظّف طاقة البدر فى أداء واجباتك الزوجيّة واستعادة لياقتك البدنية ، جرد لإسطواناتك وعملاتك ومكتبتك ، وليمة لنفسك ولعائلتك تسترد معها دفء لمّة العائلة.





(31 اكتوبر) عطارد ينتقل للقوس فى السادسة و38 دقيقة صباحاً ، حصول طلبة الدراسات العليا على درجاتهم العلمية والأسفار البعيدة ولفترة طويلة بغرض التجارة والعمل واردة بانتقال عطارد للقوس.





*الأوّل من أكتوبر يوافق

ذكرى ميلاد البريطانية جولى آندروز لتتم 83 سنة والتى حصلت على أوسكار أحسن مُمثلة عن دورها بفيلم صوت المُوسيقى بالعام 1965 ، تم تمصير الفيلم بمسرحية مُوسيقى فى الحى الشرقى وفيلم حب أحلى من حب ، كما أن قرينها الفلكى الفنان الرّاحل أمين الهنيدى رَحِمَه الله فلا تبخل عليه بالفاتحة.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: فى مُقابلات العمل أو زيارات اليوم الإجتماعيّة فالكتمان فضيلة للحفاظ على أسرارك الشخصيّة ، خير الكلام ما قَلّ ودَلّ.





برج الثور: بعد إنهاء عملك قم بفحص ماتم إنجازه من عمل، دبل تشيك إفحص مرتين كل عمل تنتهى منه لتتأكد من خلوه من عيوب السرعة أو الغفلة.

برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: إستمع لنصيحة زوجتك أو والدتك بخصوص العمل، أوعلى أقل تقدير ضَعْ النصيحة فى حسبانك بعيْن الإعتبار.





برج الأسد: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج العذراء: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج العقرب: أنت لاتسمح بدفعك لأداء خدمة عن طريق إحراجك،من المفيد تعريف الآخرين بالحدود الفاصلة من وقتٍ لآخر ثم تقديم الخدمة المطلوبة عن طيب خاطر.





برج القوس: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الجدى: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.

برج الدّلو: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فعلى الأرجح لن تجرح إصبعك ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.



