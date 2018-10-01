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مكاريوس قليني عن زيارة القدس: "هندخلها مع المسلمين"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
مكاريوس قليني عن زيارة القدس: هندخلها مع المسلمين
مكاريوس قليني
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أمنية فوزي
 
أوضح القس مكاريوس فهيم قليني، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، أن قرار منع زيارة القدس تضامنًا مع الموقف السياسي لمصر، وتضامنًا مع الفلسطينيين والمسلمين.

وأضاف "قليني"، خلال حواره مع فضائية dmc، أن الكنيسة تشرف على ممتلكاتها في القدس، مؤكدًا أن زيارة المسيحيين للقدس ليست تطبيعًا.

وتابع: "هندخل القدس مع بعض مسلمين ومسيحيين".

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