مكاريوس قليني عن زيارة القدس: "هندخلها مع المسلمين"

أوضح القس مكاريوس فهيم قليني، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، أن قرار منع زيارة القدس تضامنًا مع الموقف السياسي لمصر، وتضامنًا مع الفلسطينيين والمسلمين.



وأضاف "قليني"، خلال حواره مع فضائية dmc، أن الكنيسة تشرف على ممتلكاتها في القدس، مؤكدًا أن زيارة المسيحيين للقدس ليست تطبيعًا.



وتابع: "هندخل القدس مع بعض مسلمين ومسيحيين".



