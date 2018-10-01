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سيد الطيب يكشف الوضع الحالي لـ"القومية للأسمنت"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
سيد الطيب يكشف الوضع الحالي لـالقومية للأسمنت
سيد الطيب
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داليا الحسين
 
قال الدكتور سيد الطيب، المشرف على دراسة جدوى استمرارية تشغيل الشركة القومية للأسمنت، إن الشركة تنتج 60% من إنتاج مصر من الأسمنت، مشيرًا إلى أنه طلب منه إعداد دراسة لتقييم جدوى الاستمرار في تشغيل مصانع "القومية للأسمنت" في موقعها الحالي بحلوان.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الوضع الحالي للشركة ضعيف جدًا جدًا.

وأوضح المشرف على دراسة جدوى استمرارية التشغيل: "الشركة حصلت على 48% في التقييم الذي أجريناه، والحد الأدنى 70%".

كما أشار إلى أن الشركة ستستمر في الخسارة حتى في حالة تنفيذ الإجراءات التي أوصى بها تقرير لجنة دراسة الجدوى لإنقاذ الشركة.
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