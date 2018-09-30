تعرفي على أضرار تناول "البطاطس المقلية" ومخاطرها!

البطاطس من الوجبات الرئيسية في المنزل التي لا يمكننا الاستغناء عنها لمذاقها اللذيذ الذي لا يستطيع أحد مقاومته، وخصوصًا مع سهولة تحضيرها وتناولها ساخنة مع الكاتشب والبهارات التي توضع عليها لتكسبها نكهه مميزة.





وعلى الرغم من الطعم المميز الذي تمتلكه البطاطس المقلية، يشكل الإكثار من تناولها خطرًا كبيرًا، حيث تحتوي البطاطس المقلية على الكثير من الدهون ونسبة عالية جدًّا من الكوليسترول لامتصاصها كمية كبيرة من الزيت، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وغيرها من المخاطر التي سنُذكرها لكِ في هذا المقال.





أضرار البطاطس المقلية:





1- الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن:

البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة التي تسبب الإصابة بالسمنة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حيث إن 200 جرام من البطاطس المقلية تحتوي على ما يقرب من 610 من السعرات الحرارية، وهذا قد يسبب السمنة للطفل، بالإضافة إلى تكون مادة "الأكريلاميد" نتيجة القلي وهو ما يؤدي إلى ضعف المناعة، وخصوصًا لدى الأطفال.





2- التأثير على صحة القلب والشرايين:

تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات النشوية والدهون المشبعة التي تتسبب في زيادة الكوليسترول في الدم، وهذا ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد بسبب تناولها المستمر، لذلك ننصحك بالحد من تقديمها لعائلتك. تشكل البطاطس المقلية كذلك خطرًا كبيرًا على مرضى القلب، لأنها تزيد من ترسبات الدهون على القلب وكذلك الكبد، ما يزيد من خطورة الإصابة بالجلطات القلبية وانسداد الشرايين.





3- زيادة نسبة السكر في الدم:

من أهم أضرار البطاطس المقلية زيادة نسبة السكر في الدم، وذلك بسبب تحول الكربوهيدرات النشوية إلى سكريات في الجسم، ما يسبب الارتفاع الحاد في مستويات السكر في الدم. لذا ينصح بعدم تناولها وخاصةً لمرضى السكر، حيث تصيب مريض السكر بالكثير من المشاكل التي يكون في غنى عنها.





4- ارتفاع في ضغط الدم:

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس المقلية بشكل كبير هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية الأخرى، وذلك يرجع لكمية النشا المتواجدة في البطاطس بكثرة، لذا فإن البطاطس المقلية من محظورات الأطعمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.





5- ارتجاع المريء وتغيرات في أنزيمات الكبد:

تتسبب البطاطس المقلية في زيادة مرات الارتجاع في المريء والإصابة بأمراض الأمعاء، ,تقوم بزيادة معدلات الكوليسترول في الدم لاحتوائها على كمية كبيرة من الزيت، الأمر الذي يؤثر على صحة الكبد والكلى حيث تُحدث تغييرات في أنزيمات الكبد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي للإصابة بالفشل الكلوي في المستقبل.





طريقة طهي تقلل من أضرار البطاطس المقلية:

هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تحضري بها البطاطس والحد من ضررها مثل تحضيرها مسلوقة أو مهروسة أو مشوية، ولكن الكثير منا يفضل تناولها مقلية لذا سوف نقدم إليكِ طريقة تحضيرها مقلية دون الحاجة للكثير من الزيت.



