الجيل الجديد من "جاكوار XJ" سيظهر في معرض باريس

قبل 50 عاماً في 1968 شهد معرض باريس أول جيل من جاكوار XJ التي ستعود مرة أخرى للعاصمة الفرنسية للكشف عن الجيل الثامن والجديد للإحتفال بمرور 50 عاماً على أيقونة جاكوار.





جاكوار أعلنت أن سيارتها الجديدة ستقطع رحلة تصل مسافتها 839 كم من مصنعها في مدينة برمنجهام البريطانية إلى مقر المعرض في باريس، وستكون مصحوبة بقافلة تضم مجموعة من سيارات جاكوار العريقة بالإضافة إلى نسخة خاصة بمناسبة الذكرى الـ 50 يطلق عليها XJ50.





هذا هو الجيل الرابع من XJ الذي يتم الكشف عنها بعد الجيل الأول في 1968، و XJ X300 في 1994 وأخيراً XJ X350 في العام 2002. وشهدت الأعوام الماضية إطلاق العديد من الفئات الخاصة عالية الأداء من XJ يأتي في مقدمتها XJR 575 التي تتوفر بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 575 حصان والتي تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 280 كم/س.