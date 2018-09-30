معركة قناصة باليمن يقودها ابن شقيق على عبد الله صالح

دارت مواجهات بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وكالة" 2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل: "إن وحدات نوعية من قوات حراس الجمهورية شنت هجوما واسعا على بقايا جيوب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في أعلى وادي الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، سبقه قصف مدفعي على دفاعات وتحصينات المليشيات شرق وشمال شرقي وادي الجاح".





وأضافت "أن الهجوم أسفر عن تطهير مساحات واسعة من مزارع النخيل ومصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار صوب مدينة الحسينية جنوب غربي مركز مديرية بيت الفقية".





وأشارت إلى "أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية أسكتت قناصة المليشيات، فيما تواصل فرق الهندسة تفكيك ونزع شبكات الألغام".





في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله، أن مسلحي الجماعة كسروا زحفا للقوات المشتركة مسنودا بغطاء من طيران التحالف.







