ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

معركة قناصة باليمن يقودها ابن شقيق على عبد الله صالح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:56 م
معركة قناصة باليمن يقودها ابن شقيق على عبد الله صالح
طباعة
وكالات
 

دارت مواجهات بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.


وقالت وكالة" 2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل: "إن وحدات نوعية من قوات حراس الجمهورية شنت هجوما واسعا على بقايا جيوب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في أعلى وادي الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، سبقه قصف مدفعي على دفاعات وتحصينات المليشيات شرق وشمال شرقي وادي الجاح".


وأضافت "أن الهجوم أسفر عن تطهير مساحات واسعة من مزارع النخيل ومصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار صوب مدينة الحسينية جنوب غربي مركز مديرية بيت الفقية".


وأشارت إلى "أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية أسكتت قناصة المليشيات، فيما تواصل فرق الهندسة تفكيك ونزع شبكات الألغام".


في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله، أن مسلحي الجماعة كسروا زحفا للقوات المشتركة مسنودا بغطاء من طيران التحالف.



المزيد عن: معارك قيادة قناصة علي عبدالله صالح اليمن ابن شقيق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 11:30:01 PM