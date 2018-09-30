عودة مهرجان منشية التحرير من جديد ومسرحية "صفية" (صور)

قدمت فرقة "كيان" مسرحية "صفية" إعداد مسلسل" خالتي صفية والدير" والتي تدور أحداثها حول الفتنة الطائيفية بين المسلمين والمسحين، وأخذ الثأر بين صفية وحربي.



