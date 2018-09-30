عودة مهرجان منشية التحرير من جديد ومسرحية "صفية" (صور)
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:40 مالفجر الفني
قدمت فرقة "كيان" مسرحية "صفية" إعداد مسلسل" خالتي صفية والدير" والتي تدور أحداثها حول الفتنة الطائيفية بين المسلمين والمسحين، وأخذ الثأر بين صفية وحربي.
ويأتي من أبرز أبطال مسرحية "صفية": "عبد الله محمود، أحمد عبد المحسن، محمد فايز، إسلام أحمد، عبد الودود كساب، يوسف عصام، تقي مصطفى، مرفت سالم، محمد سيد، عبد الحميد، رياض إبراهيم، علي أحمد، محي الدين أحمد، وأحمد حسان، ألحان وغناء عشور الكلاني، إخراج منال عامر".
الجدير بالذكر أن هذة هى الدورة الثانية لمهرجان منشية التحرير بعد غياب ١١ عام .