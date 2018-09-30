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محمد صبري: مصطفى فتحي مثل إبني ولم يقدم سوى نصف إمكانياته

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:55 م
محمد صبري: مصطفى فتحي مثل إبني ولم يقدم سوى نصف إمكانياته
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علاء خليف
 

كشف محمد صبري نجم الزمالك السابق عن اللاعب الزمالكاوي الذي يشبه أدائه واسلوبه داخل الملعب حاليًا.

وقال "صبري" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " مصطفي فتحي لاعب مميز وأدائه يشبه أدائي واسلوبي داخل الملعب، كما يشبه أداء خالد الغندور ومحمود شيكابالا، ولكنه يجب أن يساعد نفسه".

وأضاف : "اعتبر مصطفي فتحي مثل ابني، وهو من اللاعبين الكبار وما قدمه حتي الآن هو "نصف" إمكانياته الحقيقية".

وأتم: " مصطفي فتحي يجب أن يساعد نفسه لاستعادة مستواه والتواجد بقوة في الفترة القادمة".

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