محمد صبري: مصطفى فتحي مثل إبني ولم يقدم سوى نصف إمكانياته





كشف محمد صبري نجم الزمالك السابق عن اللاعب الزمالكاوي الذي يشبه أدائه واسلوبه داخل الملعب حاليًا.





وقال "صبري" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " مصطفي فتحي لاعب مميز وأدائه يشبه أدائي واسلوبي داخل الملعب، كما يشبه أداء خالد الغندور ومحمود شيكابالا، ولكنه يجب أن يساعد نفسه".





وأضاف : "اعتبر مصطفي فتحي مثل ابني، وهو من اللاعبين الكبار وما قدمه حتي الآن هو "نصف" إمكانياته الحقيقية".





وأتم: " مصطفي فتحي يجب أن يساعد نفسه لاستعادة مستواه والتواجد بقوة في الفترة القادمة".



