لحظة اغتيال زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة دخول رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، إلى المقهى الذي شهد عملية اغتياله.

ويظهر في الفيديو وصول زاخارتشينكو وموكبه أمام المقهى وترجله من السيارة ودخوله للمقهى يرافقه حراسه، ليقع الانفجار.





واغتيل زاخارتشينكو في أغسطس الماضي، بتفجير استهدف مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، وهي العملية التي تتهم دونيتسك كييف بتدبيرها.





ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام.





ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.