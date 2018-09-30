"المخابز": سنقترح على وزير التموين طرح رغيف فينو مدعم للمواطنين

قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر البورصة العالمي بالنسبة للقمح ارتفع اليوم وبالتالي أسعار الدقيق سترتفع.



وأوضح "حماد"، خلال مداخلة مع فضائية dmc اليوم الأحد، أن هذه الزيادة ستؤدي إلى فرضين إما زيادة سعر رغيف الفينو أو تقليل حجمه، وأن الزيادة لن تقتصر على الفينو فقط بل ستشمل جميع المعجنات والجاتوهات.



وأضاف أن الخبز الفينو تابع للسلع حرة التداول التي تخضع للعرض والطلب، وأن الحكومة ليس لها يد في هذه الزيادة، متابعًا: "سنقترح على وزير التموين طرح رغيف فينو مدعم للمواطنين".

