باصريح: آخر مهمة لي مع الاتحاد أمام الفتح وسأكون مساعدا لـ"بيليتش"

أبدى بندرب باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، حزنه بعد الخروج من البطولة العربية للأندية عقب التعادل أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ 32، مؤكدًا أن إصابات بعض اللاعبين خلال اللقاء خذلته.





وقال باصريح، عقب انتهاء المباراة: "حزين جدًا لأنني لم أفرح جماهير الاتحاد، وضعنا صعب جدًا ونحتاج للوقت وإعادة الثقة للاعبين، هم بشر وهذه الكرة يوم لك وآخر عليك".



