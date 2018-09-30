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باصريح: آخر مهمة لي مع الاتحاد أمام الفتح وسأكون مساعدا لـ"بيليتش"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:51 م
باصريح: آخر مهمة لي مع الاتحاد أمام الفتح وسأكون مساعدا لـبيليتش
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مني العوضي
 

أبدى بندرب باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، حزنه بعد الخروج من البطولة العربية للأندية عقب التعادل أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ 32، مؤكدًا أن إصابات بعض اللاعبين خلال اللقاء خذلته.


وقال باصريح، عقب انتهاء المباراة: "حزين جدًا لأنني لم أفرح جماهير الاتحاد، وضعنا صعب جدًا ونحتاج للوقت وإعادة الثقة للاعبين، هم بشر وهذه الكرة يوم لك وآخر عليك".


وتابع حديثه: "الجانب اللياقي و إصابة خالد السميري وكارلوس فيلانويفا خذلتنا في لقاء اليوم أمام الوصل الإماراتي".


وأضاف: "آخر مباراة لي كمدرب للاتحاد ستكون أمام الفتح، بعدها سأكون مساعد للكرواتي بيليتش، وسأقدم له بعض الدروس التي استفدت منها".


وأكمل حديثه: "خلال فترة تدريبي للاتحاد تعلمت دروس عديدة سلبية وإيجابية سأفيد بها المدرب القادم الكرواتي سلافين بيليتش".

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