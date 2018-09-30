كردستان: نتائج أولية تظهر تقدم حزب بارزاني

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء بإقليم كردستان العراق، أن نسبة المشاركة في محافظات الإقليم كانت، أربيل 5.58 بالمئة ودهوك 64 بالمئة وحلبجة 1.60 %.











وأكدت الناطقة باسم المفوضية قبل قليل في مؤتمر صحفي أن "نتائج السليمانية ونسبة المشاركة بها لم تصل المفوضية حتى الآن".

كما أعلنت أن "الكثير من مراكز الانتخابات في السليمانية انقطعت اتصالاتها مع مركز المفوضية".

وقالت المفوضية إن "العملية لم تخل من بعض الإشكالات وستبت المفوضية في الطعون كافة المقدمة من قبل الكيانات السياسية وفي عموم اقليم كردستان".