كردستان: نتائج أولية تظهر تقدم حزب بارزاني
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:42 موكالات
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء بإقليم كردستان العراق، أن نسبة المشاركة في محافظات الإقليم كانت، أربيل 5.58 بالمئة ودهوك 64 بالمئة وحلبجة 1.60 %.
وأكدت الناطقة باسم المفوضية قبل قليل في مؤتمر صحفي أن "نتائج السليمانية ونسبة المشاركة بها لم تصل المفوضية حتى الآن".
كما أعلنت أن "الكثير من مراكز الانتخابات في السليمانية انقطعت اتصالاتها مع مركز المفوضية".
وقالت المفوضية إن "العملية لم تخل من بعض الإشكالات وستبت المفوضية في الطعون كافة المقدمة من قبل الكيانات السياسية وفي عموم اقليم كردستان".
وتابعت أنه "بشكل عام، سارت العملية بشكل هادئ ".
وفي سياق متصل، صرح سعدي احمد بيرة الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني مساء اليوم بأن حزبه"لا يقبل بنتائج الانتخابات وسيوعز لمراقبيه بعدم التوقيع على النتائج الاولية والنهائية".
وفاجأ موقف الاتحاد هذا جميع الأوساط الكردستانية والمراقبين على اعتبار وبحسب تصريحات مسؤولي الأحزاب الأخرى، فإن الاتحاد الوطني كان في موضع اتهام بالقيام بخروقات في المناطق كافة التي يسيطر عليها انتخابيا وخاصة في مدينتي السليمانية وكويسنجق".
وأكد قبل قليل خسرو كوران مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "هناك خروقات كبيرة حصلت في السليمانية وكويسنجق".
ولكن سرعان ما نفى قباد طالباني رئيس قائمة الاتحاد الوطني تصريحات الناطق باسم حزبه وأكد في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد الوطني لم ينسحب من الانتخابات وأن الحديث عن عدم اعتراف الاتحاد بالنتائج والعملية من عدمه سابق لأوانه .
وبدأت بعض النتائج الأولية بالظهور على وسائل الإعلام المحلية استناداً إلى معلومات مراقبي الكتل السياسية، وأشارت إلى حصول الديمقراطي الكردستاني على المركز الاول على مستوى محافظتي أربيل ودهوك والاتحاد الوطني في محافظتي السليمانية وحلبجة، أما على مستوى الاقليم فإن الجميع يتوقع فوز الديمقراطي بالمركز الأول .
وأكدت الناطقة باسم المفوضية قبل قليل في مؤتمر صحفي أن "نتائج السليمانية ونسبة المشاركة بها لم تصل المفوضية حتى الآن".
كما أعلنت أن "الكثير من مراكز الانتخابات في السليمانية انقطعت اتصالاتها مع مركز المفوضية".
وقالت المفوضية إن "العملية لم تخل من بعض الإشكالات وستبت المفوضية في الطعون كافة المقدمة من قبل الكيانات السياسية وفي عموم اقليم كردستان".
وتابعت أنه "بشكل عام، سارت العملية بشكل هادئ ".
وفي سياق متصل، صرح سعدي احمد بيرة الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني مساء اليوم بأن حزبه"لا يقبل بنتائج الانتخابات وسيوعز لمراقبيه بعدم التوقيع على النتائج الاولية والنهائية".
وفاجأ موقف الاتحاد هذا جميع الأوساط الكردستانية والمراقبين على اعتبار وبحسب تصريحات مسؤولي الأحزاب الأخرى، فإن الاتحاد الوطني كان في موضع اتهام بالقيام بخروقات في المناطق كافة التي يسيطر عليها انتخابيا وخاصة في مدينتي السليمانية وكويسنجق".
وأكد قبل قليل خسرو كوران مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "هناك خروقات كبيرة حصلت في السليمانية وكويسنجق".
ولكن سرعان ما نفى قباد طالباني رئيس قائمة الاتحاد الوطني تصريحات الناطق باسم حزبه وأكد في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد الوطني لم ينسحب من الانتخابات وأن الحديث عن عدم اعتراف الاتحاد بالنتائج والعملية من عدمه سابق لأوانه .
وبدأت بعض النتائج الأولية بالظهور على وسائل الإعلام المحلية استناداً إلى معلومات مراقبي الكتل السياسية، وأشارت إلى حصول الديمقراطي الكردستاني على المركز الاول على مستوى محافظتي أربيل ودهوك والاتحاد الوطني في محافظتي السليمانية وحلبجة، أما على مستوى الاقليم فإن الجميع يتوقع فوز الديمقراطي بالمركز الأول .