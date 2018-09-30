لسان حال جماهير برشلونة: "ما الذي يحدث لـ جيرارد بيكيه؟!"
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:29 معمر عبدالعزيز
يدور سؤال متكرر بين جماهير نادي برشلونة الإسباني، وهو "ما الذي يحدث لـ جيرارد بيكيه؟"، حيث أن مدافع برشلونة يمكن أن يكتب كتابا حول مركزية الدفاع نظرا لمسيرته الرائعة مع البارسا، لكنه يتحمل نتيجة أسوأ أسبوع له في تاريخه من حيث الأداء الفردي.
وبلا شك، يمكن لأي لاعب أن يقدم مباراة سيئة، ولكن أن يقدم ثلاثة مباريات سيئة متتالية وهو أحد أهم ركائز الفريق، ومع الفشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثلاثة الأخيرة، وأن يكون بيكيه هو السبب الرئيسي في فقدان النقاط خلال الثلاثة مباريات التي حقق فيها برشلونة نقطتين فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، فهذه مشكلة كبرى تحتاج إلى حل عاجل.
وقضى بيكيه 11 عامًا في برشلونة، ويعد أحد آخر الأعمدة المتبقية من الجيل الذهبي، ولكن هذا لا يعني أن تمر أخطاؤه الكارثية مرور الكرام، وخاصة إذا كانت في أوقات حساسة كتلك، وكانت بلا مبرر كمشكلة ذهنية أو إصابة أو غير ذلك.
وتأخر بيكيه في التحرك خلال مباراة جيرونا للتغطية، وهذا ما كلف فريقه هدفين كانا سببًا في ضياع نقطتين سهلتين بملعب كامب نو، وفي مباراة ليجانيس أعطى بيكيه تمريرة حاسمة للمهاجم لكي يسجل الهدف الثاني في شباك برشلونة، أما في مباراة بيلباو الأخيرة فقد كسر المدافع الكبير مصيدة التسلل لبطئه الشديد في التحرك.
ومع كل ذلك تعالت الأصوات التي تطالب بإجلاس بيكيه على دكة البدلاء، ومنح الفرصة لمدافع آخر لأن الهفوات والأخطاء المستمرة لبيكيه منذ الموسم الماضي ليس لها حلول، وأيضًا لأنه لا يظهر أي ردود فعل على ذلك ولا يحاول تجنبها في المواعيد المقبلة.