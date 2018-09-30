لسان حال جماهير برشلونة: "ما الذي يحدث لـ جيرارد بيكيه؟!"

يدور سؤال متكرر بين جماهير نادي برشلونة الإسباني، وهو "ما الذي يحدث لـ جيرارد بيكيه؟"، حيث أن مدافع برشلونة يمكن أن يكتب كتابا حول مركزية الدفاع نظرا لمسيرته الرائعة مع البارسا، لكنه يتحمل نتيجة أسوأ أسبوع له في تاريخه من حيث الأداء الفردي.





وبلا شك، يمكن لأي لاعب أن يقدم مباراة سيئة، ولكن أن يقدم ثلاثة مباريات سيئة متتالية وهو أحد أهم ركائز الفريق، ومع الفشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثلاثة الأخيرة، وأن يكون بيكيه هو السبب الرئيسي في فقدان النقاط خلال الثلاثة مباريات التي حقق فيها برشلونة نقطتين فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، فهذه مشكلة كبرى تحتاج إلى حل عاجل.



