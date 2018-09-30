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مدفع "نابروسوك" الخارق ينضم للجيش الروسي "قريبا"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:41 م
مدفع نابروسوك الخارق ينضم للجيش الروسي قريبا
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وكالات
 
قال قائد القوات البرية الروسية، عقيد عام أوليج ساليوكوف، إن نظام المدفعية الروسي الحديث، نابروسوك، في مرحلة التطوير استعدادا لاستخدامه ضمن القوة الصاروخية والمدفعية للبلاد.

وقال ساليوكوف، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، مع صحيفة "موسكوفسكي كوموسوموليتس: "بالنسبة إلى القوة الصاروخية والمدفعية، يجري تطوير نظام نابروسوك، والمشكل على مستوى الكتائب ويضم قطع مدفعية وهاون بنسخ مختلفة من الهياكل، ما في ذلك ما هو خاص بوحدات الأركتيكي".

ويمتلك الجيش الروسي قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.



ويستخدم الجيش الروسي حوالي 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى ميا يقرب من 5 آلاف قطعة من المدافع المقطورة.

المزيد عن: ينضم نابروسوك مدفع قريبا الخارق الجيش الروسي
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