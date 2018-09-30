الصحة: الكشف الطبي والعلاج ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي مجانًا (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن غدًا سوف يشهد انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بـ 9 محافظات، موضحًا أن وزيرة الصحة سوف تتفقد إحدى المحافظات الحدودية للتأكد على أرض الواقع من إجراءات المسح الطبي الشامل.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أنه بإمكان المواطن تسجيل بياناته بالرقم القومي بالاتصال على الخط الساخن 15335 أو 0220816673 لمعرفة المكان الذي يتوجه إليه لتوقيع المسح الطبي الشامل كخطوة للتيسير على المواطنين.





ونوه، إلى أنه سيتم إجراء المسح الطبي الشامل بوحدات الرعاية الصحية ومراكز الشباب والرياضة والثقافة، والتى يتواجد عليها لافتات مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، موضحًا أنه من يثبت إصابته بفيروس سي سيتم توجيه لمراكز علاج الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج، مشددًا على أن العلاج والكشف بهذه الحملة بالمجان.



