عمرو أديب: لأول مرة يكون لدينا إدارة سياسية تنفذ ما تعلن عنه



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن العناوين كانت تشير إلى أن مصر تتجه نحو إنشاء سفينة فضاء، معقبًا: "إحنا لحد دلوقتي مش عارفين نصنع ميكروباص"، مضيفًا: "إحنا من عهد عبدالناصر قالوا هنخرج من عنق الزجاجة".



ولفت إلى أنه لأول مرة يكون لدينا إدارة سياسية تنفذ ما تعلن عنه، مضيفًا أن مصر عاشت عصور من قبل تتحدث فقط.



عرض الإعلامي عمرو أديب، عدد من "مانشيتات" الجرائد في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.