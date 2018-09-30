دعاء صلاح تقدم أولى حلقات الموسم الجديد لبرنامجها بلغة الإشارة



"مع دودي"، يعد أول برنامج ينافس برامج التوك شو على القنوات الفضائية، وتستضيف خلاله باقة من نجوم الفن والرياضة لتكشف المزيد من الأسرار الخاصة عن أعمالهم وحياتهم الشخصية.

حرصت الإعلامية دعاء صلاح، على تقديم أولى حلقات الموسم الجديد ببرنامجها "مع دودي"، بلغه الإشارة، لتصبح أول مذيعة في الوطن العربي تتكلم باللغة الإشارة في برنامجها، وذلك لمحاولة إسعاد الصم والبكم.