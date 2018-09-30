"الصحة" تطمئن مرضى فيروس "سي": سرية البيانات مضمونة بشكل كامل

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" ستنطلق غدًا الإثنين، وتستهدف أكثر من 55 مليون مصرى، لافتَا إلى أن هذه الحملة هى أكبر مسح طبي في العالم عبر التاريخ.



وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن حملة مكافحة فيروس "سي" ما كان لها أن تحدث إلا بعد توفر الإرادة السياسية، مضيفًا أن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات قوية، وسرية بيانات المرضى مضونة بشكل كامل، مطالبًا المواطنيين بالتفاعل مع الحملة، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

