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طارق شوقي عن تطوير التعليم: "مش هنلاقي نفسنا فجأة زي سويسرا"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:29 م
طارق شوقي عن تطوير التعليم: مش هنلاقي نفسنا فجأة زي سويسرا
الدكتور طارق شوقي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تطوير التعليم سيستغرق وقت، معقبا: "مش فجأة هنلاقي نفسنا زي سويسرا".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم عندما يصلون إلى حل لبعض المشكلات الأهالي يرفضونها، موضحًا أنه فور عرض فكرة عمل المدرسة على فترتين يعترض أولياء الأمور دون مناقشة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مرونة لدى أولياء الأمور عند مناقشة الحلول، مضيفا: "مشاكل التعليم مش هتتحل بين يوم وليلة".
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