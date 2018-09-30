أحمد سمير عن المتحف المصري الكبير: شئ مبهر يليق بعظمة مصر (فيديو)
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:20 مرقية جمال
قال الإعلامي أحمد سمير، إن المتحف المصري الكبير، وإن كان لم يكتمل بعد، إلا أنه شئ مبهر يليق بعظمة مصر.
وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المتحف المصري الكبير على وشك الإنتهاء، ومن المقرر افتتاحه خلال عام من الآن.
وتابع، أن هذا المبني أكثر من رائع ويضاف لآثار مصر وتاريخها العظيم.
وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المتحف المصري الكبير على وشك الإنتهاء، ومن المقرر افتتاحه خلال عام من الآن.
وتابع، أن هذا المبني أكثر من رائع ويضاف لآثار مصر وتاريخها العظيم.
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