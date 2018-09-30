ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد سمير عن المتحف المصري الكبير: شئ مبهر يليق بعظمة مصر (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:20 م
أحمد سمير عن المتحف المصري الكبير: شئ مبهر يليق بعظمة مصر (فيديو)
الإعلامي أحمد سمير
طباعة
رقية جمال
 
قال الإعلامي أحمد سمير، إن المتحف المصري الكبير، وإن كان لم يكتمل بعد، إلا أنه شئ مبهر يليق بعظمة مصر.

وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المتحف المصري الكبير على وشك الإنتهاء، ومن المقرر افتتاحه خلال عام من الآن.

وتابع، أن هذا المبني أكثر من رائع ويضاف لآثار مصر وتاريخها العظيم.
المزيد عن: مصر توك شو المتحف الكبير الإعلامي أحمد سمير اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 11:30:01 PM