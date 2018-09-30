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بعد توديع البطولة العربية.. اتحاد باصريح في مهب الريح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:25 م
بعد توديع البطولة العربية.. اتحاد باصريح في مهب الريح
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منى العوضي
 
فشل فريق نادي اتحاد جدة، بقيادة المدرب الوطني المؤقت بندر باصريح، في تخطي عقبة الوصل الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية.


وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل السلبي ولا زال فريق الاتحاد يعاني حتى بعد رحيل رامون دياز الذي فشل في فرض سيطرته على النمور خلال الفترة القصيرة التي قضاها بين جدران العميد.


وأكمل نجوم الاتحاد سلسلة الهزائم والنتائج السلبية هذا الموسم؛ حيثُ خسر الفريق بطولة السوبر السعودي بعد الهزيمة من الهلال بهدفين مقابل هدفي في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة البريطانية لندن، ليخرج أيضًا من البطولة العربية من دور الـ 32.


ولا يختلف وضع الاتحاد السعودي كثيرًا على المستوى المحلي حيثُ يتزيل جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة وحيدة بعد أول 4 جولات حيثُ خسر 3 مباريات وتعادل أمام الوحدة في الجولة الرابعة.

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