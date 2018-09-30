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دقيقة حداد على روح الزميلة هند موسى في حفل جوائر "همسة للفنون والآداب"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:23 م
دقيقة حداد على روح الزميلة هند موسى في حفل جوائر همسة للفنون والآداب
هند موسى
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شيماء عطية
 

طالب رئيس الدورة السادسة لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فتحي الحصري حضور المهرجان بالوقوف دقيقة حداد على روح الصحفية هند موسى رئيس القسم الفني بجريدة التحرير والتي وافتها المنية أنس إثر حادث سير بعد عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائي.


ويشهد الحفل المقام حاليًا على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون، حضور لفيف من نجوم الموسم الرمضاني السابق على رأسهم ياسر جلال وعمرو عبدالجليل وسهير المرشدي ومحمد رياض وعمرو عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحنان مطاوع وتوني ماهر وآخرون.

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