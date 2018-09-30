تعرف على موعد مباريات دور الـ 64 لمسابقة كأس مصر

تنطلق مباريات دور الـ 64 لمسابقة كأس مصر في الثانية والنصف من عصر الأربعاء المقبل بإقامة 14 مباراة مرتقبة لحسم الفرق الصاعدة إلى دور الـ 32.





ومن المنتظر أن تشهد تلك المرحلة لقاءات حاسمة أبرزها جمهورية شبين مع غزل المحلة، وأسوان مع الالمونيوم، والقناة مع منتخب السويس، وكوكاكولا مع الترسانة.





- مباريات دور الـ 64 :





1- ناصر الفكرية X المنيا

2- نادى شباب قنا X بنى مزار

3- كوكا كولا X الترسانه

4- إف سى مصرX بورتو

5- القناه X السويس

6- فاقوس X منيه سمنود

7- بنى عبيد X مركز شباب تلا

8- ج شبين X غ المحله

9- أبو قيرX فاركو

10- الجزيره بمطروح X الاولمبى

11- بهتيم X طنطا

12- المنصورة X اتحاد نبروه

13- أسوان X الالمونيوم

14 بنى سويف X اتحاد الشرطه