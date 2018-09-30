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عزت أبوعوف: سعيد برئاستي الشرفية لمهرجان همسة للفنون والآداب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:12 م
عزت أبوعوف: سعيد برئاستي الشرفية لمهرجان همسة للفنون والآداب
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شيماء عطية - تصوير: مصطفى فتحي
 

أعرب الفنان عزت أبوعوف عن سعادته برئاسته الشرفية لمهرجان همسة للفنون والآداب في دورته السادسة، مؤكدًا أن سعادته نابعة من الفنانين المختارين للتكريم هذة الدورة.


وأضاف "أبوعوف" خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من المهرجان المقامة حاليًا على قاعة سيد درويش، أن سعادته اكتملت بإهداء الدورة الحالية من المهرجان لروح الفنان الكبير فريد شوقي، متوجهًا بالشكر لحضور المهرجان من الفنانين الكبار وإدارة المهرجان على اختياره لرئاسة الدورة الحالية.

 
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