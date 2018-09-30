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ليفانتي يحقق ريمونتادا أمام ألافيس

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:13 م
ليفانتي يحقق ريمونتادا أمام ألافيس
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عاد ليفانتي لتذوق طعم الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لفوز ثمين 2-1، اليوم الأحد، بملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن مواجهات الجولة السابعة.

أحرز أهداف اللقاء، كلا من روبين سوبرينو لفريقه ألافيس، في الدقيقة 6، وتعادل جاسون ريميسيرو لليفانتي، في الدقيقة 19، ثم عزز أنطونيو جارسيا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 36.

وبهذا يعود ليفانتي لدرب الانتصارات مجددا، محققا فوزه الثاني هذا الموسم بعد تخطي ريال بيتيس في عقر داره، في الجولة الأولى، ليرتفع رصيد الفريق لـ7 نقاط في المركز الـ16.

في المقابل، توقفت سلسلة النتائج الجيدة للفريق الباسكي عند المباراة الخامسة، حقق تعادلين وانتصارين على التوالي، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المرتبة الخامسة،علما بأن هذه هي الخسارة الثانية له هذا الموسم.
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