ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيلم قصير عن "فريد شوقي" في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:07 م
فيلم قصير عن فريد شوقي في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)
طباعة
شيماء عطية - تصوير: مصطفى فتحي
 

شهدت فاعليات حفل إعلان توزيع جوائز الدورة السادسة لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، عرض فيلم قصير يستعرض المسيرة الفنية لوحش الشاشة "فريد شوقي" والتي تحمل الدورة الحالية من المهرجان اسمه، وذلك على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون بالهرم.


ويشهد الحفل حضور لفيف من نجوم الموسم الرمضاني السابق على رأسهم ياسر جلال و عمرو عبدالجليل وسهير المرشدي ومحمد رياض وعمرو عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحنان مطاوع وتوني ماهر وآخرون.


هذا وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلًا من الفنان عزت أبو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم، وكلًا من السينارست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر، والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصري، ومريم فتحي الحصري ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

فيلم قصير عن "فريد شوقي" في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)
فيلم قصير عن "فريد شوقي" في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)
فيلم قصير عن "فريد شوقي" في حفل جوائز مهرجان همسة (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:52:05 PM