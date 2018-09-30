نجم جنوى يسجل رقمًا قياسيًا بالدوري الإيطالي لم يتكرر منذ 60 عامًا

تمكن كريشتوف بيونتيك نجم فريق جنوى الإيطالي من تسجيل هدفه رقم 8 في السيريا آي، ليكون أول لاعب يُسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من تلك البطولة منذ موسم 1949-1950.





وتابع بيونتيك تألقه مع جنوى بالدوري الإيطالي بإحرازه هدفين خلال مواجهة فروسينوني بالجولة السابعة للبطولة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 خلال 6 مباريات ويحطم رقمًا ظل صامدًا منذ موسم 1949-1950.

