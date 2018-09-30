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نجم جنوى يسجل رقمًا قياسيًا بالدوري الإيطالي لم يتكرر منذ 60 عامًا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:52 م
نجم جنوى يسجل رقمًا قياسيًا بالدوري الإيطالي لم يتكرر منذ 60 عامًا
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عمر عبدالعزيز
 
تمكن كريشتوف بيونتيك نجم فريق جنوى الإيطالي من تسجيل هدفه رقم 8 في السيريا آي، ليكون أول لاعب يُسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من تلك البطولة منذ موسم 1949-1950.

وتابع بيونتيك تألقه مع جنوى بالدوري الإيطالي بإحرازه هدفين خلال مواجهة فروسينوني بالجولة السابعة للبطولة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 خلال 6 مباريات ويحطم رقمًا ظل صامدًا منذ موسم 1949-1950.

ودون بيونتيك اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما أصبح اللاعب الأول الذي يُسجل 8 أهداف خلال المباريات الستة الأولى له في البطولة، منذ لاعب أتالانتا كارل آجي هانسن موسم 1949-1950.
المزيد عن: جنوى الإيطالي السيريا آي الدوري الإيطالي
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