زيدان يصدم مانشستر يونايتد ويجتمع مع رونالدو مجددا

أكدت تقارير صحفية إنجليزية خلال الساعات الماضية أن الفرنسي زين الدين زيدان يقترب من خلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي.









وأصبح زيدان الخيار الأول لإدارة مانشستر يونايتد وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف ولم يستقر حتى الآن مع أي نادٍ إلا أن نادي يوفنتوس قد يُبعد الفرنسي عن تدريب اليونايتد.









وتخطط إدارة يوفنتوس للإستعانة بخدمات الفرنسي زيدان في منصب المدير التنفيذي خلفًا لـ"جوزيبي ماروتا" الذي يتخلي عن منصبه في 25 أكتوبر المقبل مستبعدا الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي.









وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية؛ أن زيدان يقترب من منصب المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس وإذا بالفعل وافق الفرنسي على هذا المنصب فإنه سيترك مانشستر يونايتد يبحث عن مرشح جديد ليحل محل مورينيو.









وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ماروتا سيرحل بسبب خلافه مع رئيس يوفنتوس حيثُ كان المدير التنفيذي يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو بحجة أن هناك أضرار اقتصادية محتملة للصفقة في المستقبل.



