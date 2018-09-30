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وزيرة الصحة تكشف تكلفة حملة "فيروس c"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:05 م
وزيرة الصحة تكشف تكلفة حملة فيروس c
الدكتورة هالة زايد
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داليا الحسين
 
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حملة الكشف عن فيروس c ستبدأ غدًا، ولكن حفلة التدشين ستتم في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الحملة الإعلانية لحملة الكشف عن فيروس c بدأت من 21 سبتمبر بجميع القنوات والبرامج والإذاعات والشوارع، مشيرة إلى أن هناك صفحة على "فيس بوك" خاصة بالحملة.

ولفتت إلى أن رقم 15335 هو رقم خاص لتلقي استفسارات المواطنين بالإضافة إلى وجود موقع إلكتروني خاص بالحملة، كاشفة أن تكلفة الحملة 130 مليون دولار لعملية المسح عن مرضى فيروس سي، ونحو 129 مليون دولار للعلاج.
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