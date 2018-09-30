انطلاق حفل توزيع جوائز الدورة السادسة لمهرجان همسة بمسرح سيد درويش (صور)

انطلقت منذ قليل فاعليات حفل إعلان توزيع جوائز الدورة السادسة لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون ، والتي تحمل اسم وحش الشاشة "فريد شوقي"، على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون بالهرم.

ويشهد الحفل حضور لفيف من نجوم الموسم الرمضاني السابق على رأسهم عمرو عبدالجليل وسهير المرشدي ومحمد رياض وعمرو عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحنان مطاوع وتوني ماهر وآخرون.

هذا وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلًا من الفنان عزت أبو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم، وكلًا من السينارست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر، والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصري، ومريم فتحي الحصري ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.