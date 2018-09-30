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5 مباريات مثيرة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر أكتوبر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:01 م
5 مباريات مثيرة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر أكتوبر
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علاء خليف
 
يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عدة مواجهات ساخنة خلال شهر "أكتوبر" المقبل، في الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مباريات ليفربول خلال شهر "أكتوبر":-

- 3 أكتوبر .. ليفربول × نابولي (دوري أبطال أوروبا)

- 7 أكتوبر .. ليفربول × مانشيستر سيتي (الدوري الانجليزي)

- 20 أكتوبر .. ليفربول × هيدرسفيلد (الدوري الانجليزي)

- 24 أكتوبر .. ليفربول × النجم الأحمر (دوري أبطال أوروبا)

- 27 أكتوبر .. ليفربول × كارديف سيتي (الدوري الانجليزي)

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