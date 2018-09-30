الإسكان: طرح 120 ألف وحدة سكنية أكتوبر المقبل



قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، إنهم أوشكوا على الانتهاء من تسليم الوحدات لحاجزي الإعلان الثامن.



وتابعت "عبد الحميد"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "سننتهي من الإعلان الثامن في نهاية العام الجاري، وسنبدأ في الإعلان التاسع في بداية العام الجديد".



وأضافت أنه سيتم طرح 120 ألف وحدة سكنية في أكتوبر المقبل، موضحة أن هدف الإسكان الاجتماعي توفير سكن لكل من تنطبق عليه الشرط، وأن الطروحات مستمرة ولن تنتهي.

